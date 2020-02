El comitè d'empresa d'Iberpotash alerta que treballadors «poc qualificats» assumiran tasques de seguretat a Vilafruns

El comitè d'empresa d'Iberpotash a Sallent alerta que treballadors subcontractats i, a parer seu, "poc qualificats" assumiran tasques de seguretat a la mina de Vilafruns, a Balsareny. La raó, ha explicat el president del col·lectiu a l'ACN, Rubén Gaona, es deu al trasllat de la plantilla fixa d'Iberpotash a la mina de Súria per l'augment de la producció. Per garantir, simultàniament, l'activitat a Vilafruns, l'empresa ha subcontractat treballadors. El comitè, però, considera que determinades tasques de seguretat les hauria de seguir fent la plantilla fixa, que compta "amb l'experiència necessària".

La mina de Vilafruns ha de tancar el 2022. L'augment de la feina a la de Súria farà que, entre l'abril i el juny, una vuitantena d'empleats que actualment estan a la de Balsareny s'hi traslladin. Per mantenir l'activitat i garantir la continuïtat de la plantilla fixa, un cop es tanquin les instal·lacions, explica Garon, la feina de Vilafruns la seguiran fent persones subcontractades.

Malgrat que, segons el portaveu dels treballadors, sí que és cert que Iberpotash està apostant per millorar la seguretat a la mina, consideren que la seguretat de Vilafruns no la poden realitzar persones "menys qualificades". Explica que s'ha limitat, al mínim, el personal d' Iberpotash que es quedarà a Vilafruns per supervisar aquestes tasques. "Fa falta un grau d'experiència", apel·la. La plantilla subcontractada, afegeix, ja està treballant a la mina "però fent feines auxiliars i no en matèria de seguretat".

A parer del col·lectiu d'empleats, la decisió de l'empresa comportarà "la massiva precarització" de la plantilla que hi ha a l'interior de la mina i, de retruc, "un increment de la perillositat". Insisteixen que la seguretat en el sector de la mineria és una matèria en la qual "el coneixement del terreny, l'experiència i els anys d'ofici són primordials". A més recorden que la mineria és un dels sectors amb índexs més alts de sinistralitat, i per aquesta raó "és el focus principal de la preocupació" del comitè d'empresa.