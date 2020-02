Hisenda traslladarà de forma provisional per unes obres la seva seu de Manresa

Hisenda traslladarà de forma provisional per unes obres la seva seu de Manresa

La delegació a Manresa d'Hisenda es traslladarà provisionalment al carrer Foneria per afrontar una remodelació a fons de les seves instal·lacions del carrer Circumval·lació. El trasllat encara no té data decicida, segons explica l'administrador de la delegació, Andreu Artigot. En qualsevol, es contempla un termini per al trasllat entre després de Setmana Santa i la primera quinzena de juliol, un cop ja s'hagi acabat la campanya d'enguany de la renda.

L'objectiu és posar al dia el local del carrer Circumval·lació, del qual es canviarà la instal·lació elèctrica i la climatització i es faran renovacions del terra i el fals sostre i es remodelaran els lavabos. «És un projecte que feia anys que estava previst, però que s'ha anat endarrerint». Les obres de millora de les delegacions d'Hisenda s'assumeixen en funció de la disponibilitat d'Hisenda, que renova de manera periòdica les seves instal·lacions. Les obres podrien durar un mínim de sis mesos. Mentrestant els serveis d'Hisenda s'oferiran des dels locals que ha llogat al carrer Foneria, als quals s'accedirà pel número 7.

Hisenda va obrir la seva delegació a la capital del Bages, ja al carrer Circumval·lació, l'any 1985, coincidint amb el desplegament territorial de l'Agència Tributària durant els anys vuitanta. Actualment, treballen a la delegació manresana quaranta-quatre persones, una xifra que fluctua en funció dels concursos i del trasllat de funcionaris.