Pedraz censura la «mala fe» dels denunciants de Tous i confirma l'arxivament del cas

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va confirmar ahir l'arxivament de la denúncia contra la marca manresana Tous i imposa a l'associació Consujoya el pagament de les costes del recurs que va presentar per «evident mala fe i temeritat» atesa la «clara inconsistència de les seves pretensions i la injustícia i desraó de la seva acció».

Desestima així el jutge el recurs contra l'arxivament presentat per Consujoya -la denunciant- i arxiva la denúncia contra la joiera de Manresa per presumptes delictes de publicitat enganyosa, estafa continuada, falsedat de document i corrupció en els negocis, per la composició de determinats articles de joieria que comercialitza en la qual usa farciment.

Pedraz assenyala que l'associació cordovesa de consumidors i usuaris de joies va actuar amb «evident mala fe i temeritat en formular el recurs» i que va presentar de forma «torçada» els fets per confondre la instrucció de la causa des de la denúncia. Afegeix en el seu acte que «els indicis criminals en els quals es basava l'acusació es concreten única i exclusivament en la interpretació de la norma», per la qual cosa es tracten de «meres opinions».

En la resolució de Pedraz es recull part de l'escrit de Fiscalia en el qual aquesta també s'oposa al recurs i en el qual s'exposa que «a la vista de les circumstàncies cal sostenir que s'assisteix a una manipulació enganyosa de la realitat que va donar lloc a una recerca que, de no haver-se presentat en els termes indicats, mai s'hauria iniciat». Segons apunta, analitzat el Reglament de Metalls Preciosos, cal afirmar que la llei permet l'ús de materials no metàl·lics per conferir estabilitat als productes. Recalca que en el certificat de compra del producte de Tous queda patent que aquest material no metàl·lic era per donar estabilitat a l'objecte, per la qual cosa no hi havia pretensió d'«enganyar al consumidor». Aprofundeix el jutge en assenyalar que ni la Llei ni el Reglament que la completa preveuen «clara i concretament» les peces que poden portar un farciment diferent al de la peça.

L'acte del jutge desestima els arguments de Consujoya per a la reobertura de la causa, entre ells també el retret de falta de diligències de prova respecte dels fets investigats. Sosté Pedraz que s'han fet sense demora les diligències aportades tant per la denunciant com les practicades per la Guàrdia Civil i les fiscalies tant de Còrdova com de l'Audiència Nacional, i afegeix que aquestes actuacions per al Ministeri Públic «han despullat la realitat dels fets».

Els fets que han donat origen a les actuacions es van iniciar per una denúncia de l'associació Consujoya presentada a Còrdova el desembre de 2018. El març de 2019, la Fiscalia de Còrdova va incoar diligències de recerca, i es va inhibir a la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que va ser la que, el novembre de 2019, va presentar la denúncia davant el jutge.



«Sempre hem estat tranquils»

La presidenta de la firma manresana, Alba Tous, assegurava ahir en un comunicat que «sempre hem estat molt tranquils perquè sabem que hem fet les coses bé i complint la legalitat». La vicepresidenta Corporativa, Rosa Tous, agraïa «l'afecte i les múltiples mostres de suport que ens han traslladat els nostres clients al llarg de tots aquests dies».

Tous recordava ahir que és una firma que «compleix tots els estàndards mundials de certificació de metalls preciosos de primera llei i totes les seves joies d'or i plata són sempre de primera llei».