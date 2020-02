El Mas de Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada acollirà el dissabte 7 de març, d'1/4 de 10 a 2 del migdia, una jornada d'emprenedoria femenina.

El projecte, batejat amb el nom de La Filadora en honor a la geganta i el llegat tèxtil de la vila, està obert a tothom, tot i que té com a objectiu fonamental «fer comunitat i donar suport al talent local femení», segons ha explicat, en la roda de premsa de presentació, la impulsora del projecte, la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Elia Tortolero. «Les dones han de ser un motor de creixement en tots els àmbits, i per això donem suport a aquest projecte», afirma, per la seva banda, l'alcalde de la vila, Jordi Solernou.

La Filaroda s'inspira en altres projectes en funcionament i ja consolidats a Barcelona i l'àrea metropolitana però que encara no han arrelat a les comarques centrals, va apuntar Tortolero. Segons la regidora d'Igualtat del consistori santjoanenc, La Filadora és un projecte amb una perspectiva molt clara d'igualtat de gènere que pretén oferir espais de trobada per a dones emprenedores, generar complicitats i contribuir a formar una xarxa de professionals del territori. La primera edició té com a títol «Emociona't liderant» i hi participen ponents de les comarques centrals.

La jornada, que conduirà la periodista bagenca Noemí Zomeño, començarà amb una ponència a càrrec de la berguedana Esther Barniol, CEO d'Esther Barniol Estudi, especialitzat en el disseny de marca i pàgines web. Barniol lidera un equip de dones creatives i és una impulsora, a la Catalunya Central, de trobades de dones emprenedores.

Després d'una pausa per fer un cafè, hi haurà una taula rodona sobre emprenedoria, en la qual participaran Carla Piqué, psicòloga especialitzada en sexualitat i parella al centre de psicologia i salut Psigma de Manresa, Carla Cortina, dissenyadora i fundadora de l'espai de tallers artístics Arxipèlag Creatiu, i Gemma Gutiérrez, directora general d'Ogilvy Barcelona i docent en diverses universitats i escoles de negoci.

En acabat, la dissenyadora Laura Sanmiquel, especialitzada en branding, packaging i xarxes socials, oferirà un taller pràctic d'Instagram.

Places esgotades

La primera edició de La Filadora és gratuïta i està finançada completament per la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Segons Tortolero, el projecte, de moment, «ha estat un èxit», ja que el mateix dia que va obrir-se el període d'inscripció, el passat divendres 21 de febrer, van esgotar-se les 30 places que s'havien previst i, fins i tot, l'organització va decidir ampliar l'aforament en cinc persones més.

Totes les participants en la jornada són dones, i la majoria tenen entre 30 i 50 anys i ja terballen en un projecte personal d'emprenedoria o volen impulsar-ne un. Pel que fa a l'origen geogràfic, Tortolero va explicar que són, sobretot, de les comarques de la Catalunya Central.