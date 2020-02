228 empleats de CaixaBank s'adhereixen al pla de prejubilacions

Un total de 228 empleats de CaixaBank s'han adherit al pla de prejubilacions obert per l'entitat per a aquells empleats de 58 o més anys que treballen a les províncies de Barcelona i Terol, uns treballadors que abandonaran l'entitat el proper 1 d'abril. Fonts de CaixaBank han precisat que aquesta és la xifra final d'adherits al pla de desvinculacions voluntàries de l'entitat un cop acabat el termini per acollir-se a aquesta mesura.

CaixaBank va pactar a finals de gener amb els sindicats UGT i SECB un pla de prejubilacions pel qual els adherits rebran el 70% de la seva retribució fixa bruta anual fins que puguin prejubilar-se.

El nombre d'empleats que complien els requisits d'edat per apuntar-se a aquest pla de prejubilacions era de 376, si bé el banc va assumir des d'un principi que el nombre de sol·licituds seria menor, al voltant de les 200 persones.