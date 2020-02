CaixaBank i Ajuntament de Manresa impulsen la 4a edició del premi Projectes Empresarials al Bages

L'Ajuntament de Manresa, CaixaBank, l'associació de professionals sèniors Gest!, la FUB i la UPC han posat en marxa la 4a edició del premi a Projectes Empresarials-Bages. Ajuntament, banc, universitats i entitat han signat ja el conveni que dona el tret de sortida a aquesta nova edició del guardó, que pretén incentivar projectes empresarials d'emprenedors a la comarca del Bages, als quals s'ofereix la possibilitat de ser reconeguts, potenciats, finançats i acompanyats. CaixaBank, amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", lliurarà un total de 7.000 euros per premiar els millors projectes empresarials que en aquesta edició s'atorguen en dues línies de dotació de premis: 5.000 euros per al projecte guanyador en activitat iniciada i 2.000 euros per a projectes sense activitat iniciada. A més, hi haurà dues beques de 1.500 euros cadascuna per a les dues línies en concepte de beca d'estudis de Postgrau/Màster en l'àmbit d'empresa, del Centre Internacional de Formació Continua del Campus Manresa de la UVIC-UCC, dotat per la FUB; i una aportació de 1.000 euros en metàl·lic per a la línia d'activitat iniciada, dotat per la UPC. S'hi podran presentar tot tipus de projectes empresarials; tant de nova creació com en funcionament, i a establir o establerts a la comarca del Bages. L'organització del premi correspon a Gest!, que farà públic el guanyador el mes de maig, durant la setmana de l'Emprenedoria.