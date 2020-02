L'oficina de Manresa del Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO va incrementar, el 2019, l'atenció a les persones immigrants, especialment entre el col·lectiu de dones i sense papers. Segons les dades fetes públiques pel CITE, l'any passat es van atendre 609 persones a Manresa (561 el 2018), i 277 (185 el 2018) a l'oficina de Berga. En el cas de la capital del Bages, 375, el 62%, van ser dones (l'any anterior va ser el 55%). A Berga també hi va haver més percentatge de dones ateses, ja que en números absoluts van ser 145 (el 52%; l'any anterior havien suposat el 68%).

De les atencions a l'oficina de Manresa, el 44%van ser a persones sense autorització administrativa per residir a l'Estat. Això suposa més de cinc punts percentuals més que un any abans, i més d'onze més que el 2015. A més, el 52,2% van ser a persones sense feina, prop d'un punt més que el 2018 i gairebé sis punts més que cinc anys abans. El 42,8% van ser consultes de persones en situació de treball irregular, tres punts més que un any abans.

En el cas de Berga, el perfil del consultant continua sent majoritàriament de persones amb autorització (60,3%), que treballen (50,9%) i en situació regular (53,9%). En contrapunt a Manresa, en aquesta oficina es van registrar l'any passat més persones amb autorització, treballant i en situació regular que un any abans.