Seat portarà la setmana que ve a la Sala de l'Automòbil de Ginebra els seus últims models, com el Cupra Formentor i el Seat León, i les seves novetats en mobilitat urbana, que havien de presentar al Mobile World Congress (MWC) suspès per la por al coronovarius.

El Cupra Formentor, desenvolupat en exclusiva per a la nova marca esportiva de el grup Seat, serà un dels models que podran ser vists en primícia mundial a Ginebra (Suïssa), en el saló internacional que arrencarà el dimarts amb les jornades exclusives per als periodistes i que s'obrirà després a al públic general.

Seat portarà també a aquesta cita internacional el nou Cupra León i el nou León de Seat amb tota la seva gamma de motors, incloent-hi la versió microhíbrida, l'híbrid endollable i la de gas natural comprimit.

El vicepresident executiu de Vendes i Màrqueting de Seat i conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths, ha destacat, en un comunicat, que els nous models neixen «per donar resposta a les demandes de mercat amb una gamma de vehicles d'altes prestacions, eficients, connectats i segurs, amb el qual abastar totes les necessitats de cada tipus de client».

Després de la cancel·lació del Mobile, Seat va decidir traslladar a Ginebra la presentació dels productes que tenia previst portar a la fira tecnològica com és el cas de la primera moto de la marca automobilística espanyola, l'eScooter.

A més, es presentarà l'acabat FR del Tarraco, el SUV més gran de la marca amb seu a Martorell.