Sindicats i entitats exigeixen un pacte que garanteixi l'accés a l'habitatge

Sindicats i entitats socials reclamen la regulació del mercat de l'habitatge i exigeixen un pacte per l'habitatge que doni una resposta «real, eficient i consensuada» al problema de l'accés a l'habitatge i que reuneixi les tres administracions competents: Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona.La Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona, la Fundació Arrels, la Federació ECOM, la Fundació APIP-ACAM, CCOO, la Taula d'Entitats del Tercer Sector, l'Associació Entrepobles, l'Observatori DESC, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i UGT van presentar ahir la Crida per un Pacte de l'habitatge, que proposa mesures per combatre la «crisi de l'habitatge» els deu propers anys. Entitats i sindicats consideren «catastròfica» la situació de l'accés a l'habitatge a Barcelona i en general a l'Estat i reclament l'ampliació del parc d'habitatge públic, que representa el 2% del conjunt de parc estatal, molt per sota de la mitjana europea.