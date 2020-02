El rol global de Barcelona com a líder en emprenedoria centra la trobada Tech Spirit

Empreses líders en el sector digital com Cabify i experts en innovació com Jerome Engel van centrar ahir l'atenció dels 5.000 assistents a la segona jornada de la Tech Spirit Barcelona, en què va subratllar-se el paper de la ciutat com a líder global en l'ecosistema emprenedor. Una de les xerrades més seguides va ser la del professor de la Universitat de Berkeley i veterà de Silicon Valley Jerome S. Engel, que va augurar que Barcelona està en condicions de situar-se al podi de les ciutats amb millors ecosistemes d'emprenedoria durant 50 anys si manté l'acceleració de les start-ups.

«Barcelona viu un gran moment. La ciutat és ja un centre d'emprenedoria excel·lent. Si continua amb l'acceleració que té, pot estar en el Top 5 de capitals tecnològiques», va dir durant una conversa amb Oscar Sala, responsable del programa The Collider, del MWC (Mobile World Capital Barcelona).

L'expert en innovació va mostrar-se convençut de les capacitats de Barcelona per jugar el paper de «líder global» i va instar tots els actors de l'ecosistema emprenedor a fer un esforç per «escalar» cap a un nivell superior. En declaracions als periodistes, va subratllar els punts forts de Barcelona per liderar el sector emprenedor i va assegurar que passa al davant de ciutats com Madrid i Londres.

Jerome Engel considera fonamental la implicació dels governs perquè l'ecosistema de Barcelona pugui «accelerar» i passar a un nivell superior, fet que passaria per apostar per programes d'acceleració de la transferència tecnològica i potenciar les aliances dels emprenedors amb les grans corporacions empresarials.

Engel és ambaixador del programa d'innovació The Collider, impulsat per la Mobile World Capital Barcelona, que fomenta l'actitud emprenedora a les universitats i intenta vincular investigadors i emprenedors per crear noves companyies d'alt valor.

Una altra de les intervencions més destacades de la jornada d'ahir va ser la del vicepresident de Dades de Cabify, Carlos Herrera, que va defensar que la plataforma «vol construir una societat millor» amb l'ús de la tecnologia. Herrera va explicar com l'ús de la tecnologia permet augmentar l'ocupació dels vehicles i duplicar la productivitat. Sobre el futur de Cabify, Herrera va assenyalar que, com que es tracta d'una empresa emergent, no sap si continuaran existint d'aquí a 3 anys, però va assegurar que el servei que ofereixen «no se n'anirà».

Els assistents a la Tech Spirit, que intenta omplir aquesta setmana el buit deixat pel Mobile Congress i el fòrum 4YFN, han pogut escoltar avui també líders del sector tecnològic i digital com Mar González (Microsoft Research), Andrés Bou (SocialPoint), Carlota Pi (Holaluz) i Lucas Carné (Privalia Founder), entre d'altres.