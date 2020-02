La campanya de descomptes de Barcelona dobla els inscrits

La campanya de descomptes impulsada per Turisme de Barcelona per pal·liar els efectes de la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) ha incrementat en més del doble el nombre d'establiments inscrits que busquen atraure visitants, que han passat dels 150 inicials a un total de 340.

Aquest és una de les dades que va oferir ahir en roda de premsa el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, sobre la iniciativa pactada entre l'Ajuntament i agents econòmics per compensar l'anul·lació de l'MWC mitjançant una setmana d'ofertes culturals, comercials, hoteleres, en restauració i en transport.

Des que divendres passat es va llançar la campanya, la pàgina web ha rebut 160.000 visites de 50.000 usuaris, que han buscat sobretot restaurants (34%), esdeveniments culturals o d'oci (29%), comerços (13%), hotels (13%), transports (8%) i apartaments (3%). A més, el 91% dels internautes que ha accedit a la informació són espanyols, una dada amb què Marcé va corroborar que, probablement, la majoria de persones que gaudeixin de la campanya siguin del conjunt de l'Estat.

Amb tot, el regidor socialista va evitar fer un balanç sobre el grau d'adhesió a la campanya per part dels turistes que visiten Barcelona i va demanar «prudència» fins que es publiquin les dades del mes de febrer. «La campanya dura onze dies i és prudent i raonable que donem les dades a partir de la setmana que», va dir abans d'afegir que fins llavors no serà possible conèixer «les afectacions finals per la cancel·lació de l'MWC». L'edil es va remetre així a les xifres del gener passat, segons les quals el turisme ha crescut en relació al mateix mes de l'any anterior. Tal com s'ha indicat, les pernoctacions en hotels han pujat un 2,3% i en apartaments, un 2,8%; l'aeroport ha rebut més de 3,3 milions de passatgers, un 3,7% més, però els creueristes han baixat un 2,7% fins als 87.000. Per nacionalitats, els espanyols són els que més han acudit a Barcelona, seguits dels francesos i italians. Els visitants xinesos s'han disparat un 104% fins als 21.407 turistes.

Marcé creu que aquestes xifres es «multiplicaran» al final de la campanya -diumenge- i va subratllar el «lideratge» de la ciutat, així com la capacitat per «organitzar-se de forma ràpida davant esdeveniments que distorsionen la seva normalitat». «Aquestes dades confirmen que la ciutat està preparada per rebre i atendre visitants i està en disposició de respondre als inconvenients de manera ràpida», va concloure.