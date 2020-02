La Tech Spirit Barcelona tanca la seva efímera edició amb 5.000 participants

La Tech Spirit Barcelona, l'esdeveniment sorgit per pal·liar la pèrdua del Mobile World Congress i del saló 4YFN, ha acomiadat la seva primera i, en principi, única edició amb la participació de més de 5.000 persones i 450 empreses i la celebració de més de 1.000 reunions.

Administracions públiques, empreses i emprenedors es van conjurar per celebrar aquest esdeveniment i impulsar Barcelona com a capital mundial del sector digital i tecnològic després de la cancel·lació del Mòbils per la por del coronavirus. Una iniciativa en què han participat més de 5.000 persones, que han assistit a més de cent activitats sobre emprenedoria i el repte de la transformació digital, que s'han celebrat aquesta setmana a la Casa Llotja de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona i en altres punts de la ciutat.

Els participants en aquesta trobada han assistit a més de 45 activitats celebrades a la Cambra de Comerç i un centenar d'esdeveniments repartits per Barcelona, que han inclòs conferències, sessions de treball i trobades d'emprenedors i inversors.

Unes jornades que han estat destinades bàsicament a emprenedors, inversors, empreses, estudiants i organitzacions vinculades al sector emprenedor.

Els temes tecnològics tractats des d'una òptica digital van centrar ahir l'última jornada de la Tech Spirit Barcelona, que ha reunit un nombrós grup d'emprenedors d'aquest sector. Concretament, en les activitats d'ahir es va discutir sobre la revolució del blockchain, les últimes novetats en tecnologia espacials, el futur de la mobilitat i les ciutats intel·ligents i els reptes de la indústria 4.0.

El director general d'Innovació Digital de la Generalitat, Daniel Marco, va destacar la importància del sector blockchain i va assegurar que les empreses a Catalunya dedicades a aquesta matèria arribaran a una facturació de 60 milions d'euros en cinc anys.