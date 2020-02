La GSMA insisteix en el seu compromís amb Barcelona

L'associació GSMA, organitzadora del Mobile World Congress (MWC), va fer públic ahir un nou missatge de compromís amb aquesta gran fira de la tecnologia mòbil i amb Barcelona, que acollirà l'edició del 2021 després de la cancel·lació de la d'aquest any a causa de la crisi del coronavirus.

«Estem compromesos amb un gran MWC Barcelona», assegura la patronal dels operadors de telefonia mòbil en els anuncis a pàgina sencera publicats en diferents diaris, en els quals es llegeix en lletra gran: «See you in 2021» (Ens veurem el 2021).

Després d'expressar la seva tristesa per la «inevitable» cancel·lació del Mobile d'aquest any i insistir que era «l'única decisió possible» vistes les circumstàncies per salvaguardar «la seguretat i la salut» dels participants, GSMA remarca que la indústria mòbil «està compromesa amb un gran MWC Barcelona el 2022.

La propera edició del congrés mundial de la telefonia mòbil, que se celebrarà de nou als recintes de Fira de Barcelona a Montjuïc i a l'Hospitalet de Llobregat, tindrà lloc de l'1 al 4 de març del 2021.

Precisament, dijous va tancar portes el Tech Spirit Barcelona, la iniciativa alternativa sorgida de manera espontània en l'àmbit emprenedor per pal·liar la cancel·lació del Mobile i de la sala de start-ups 4YFN, i que va registrar una participació d'unes 15.000 persones.

La trobada va ser impulsada per administracions públiques, empreses i emprenedors, i ha celebrat un centenar d'activitats sobre emprenedoria i el repte de la transformació digital.