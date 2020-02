Luxemburg es converteix en el primer país amb transport públic gratuït

Luxemburg s'ha convertit aquest dissabte en el primer país del món que instaura la gratuïtat del transport públic, una de les principals apostes de l'actual Govern luxemburguès.Aquesta mesura té un cost de 41 milions d'euros segons les estimacions oficials sobre els bitllets que es deixaran de vendre per a autobusos, trens o tramvies del país.

Les expenedores de bitllets han estat ja retirades, encara que continua sent important portar una documentació que identifiqui als usuaris, han advertit les autoritats.L'única excepció contemplada per aquesta gratuïtat és el tren de primera classe i també els viatges a l'estranger, encara que els luxemburguesos que treballin fora del país es beneficiaran de tarifes reduïdes en els trajectes més freqüents com les línies de tren Nancy-Metz-Luxemburg, Arlon-Luxemburg o Trèveris-Luxemburg.

Les autoritats han subratllat que aquesta mesura permetrà a més al personal concentrar-se en tasques com la seguretat o donar informació adequada als usuaris.

Al 2017 sis de cada deu persones anaven al treball en vehicles privats i l'objectiu ara és que això es redueixi al 46% fomentant el transport públic, la bicicleta o els cotxes compartits. En aquest sentit, el Govern està treballant en millores de la xarxa de transport públic.

Mentrestant, una enquesta de la televisió luxemburgesa RTL apunta al fet que un 30% dels ciutadans no renunciaran als seus cotxes de manera habitual malgrat la gratuïtat del transport públic.