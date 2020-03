Els ecologistes reclamen una protecció per a totes les oliveres monumentals

Salvem lo Montsià, Ecologistes del Sénia, Graëllsia i GEPEC-EdC van enviar aquesta setmana un seguit d'exigències que hauria d'incloure la nova llei de protecció de les oliveres monumentals, que aviat es començarà a debatre al Parlament. Un dels aspectes clau que assenyalen és que la llei hauria d'emparar i preservar tots els exemplars que tenen perímetres de tronc de 2 metres o més, mesurat a 1,3 metres d'altura.

Adverteixen que salvaguardar només aquells exemplars de més de 3,5 metres de perímetre –els que es consideren oliveres mil·lenàries– no aturarà l'espoli que la llei vol frenar. «Les arrencades continuaran i seguirem veient passar camions carregats de velles oliveres monumentals», van avisar.

Els ecologistes fan notar la tardança per protegir aquests arbres –al País Valencià existeix la normativa des del 2006–, i que ha provocat la desaparició de milers d'oliveres de les Terres de l'Ebre, venudes i arrencades per fer-ne negoci als vivers. Les entitats lamenten que no s'hagi implementat una moratòria que aturés aquest espoli durant el tràmit previ d'aquesta nova llei de protecció de les oliveres monumentals que aviat es debatrà al Parlament.

També reclamen que es fixin espais de protecció al voltant d'aquestes oliveres i que la llei doni subvencions o ajuts i preus justos a la pagesia que les té en propietat.

També s'oposen a reagrupar oliveres monumentals dins una mateixa finca. «Significa posar-les en perill perquè implica un trasplantament d'arbres antics que els pot provocar la mort en dècades», van recordar, emparant-se també amb la llei valenciana.