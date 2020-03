Els bancs espanyols podrien haver d'afrontar milers de milions en reclamacions

Els bancs espanyols podrien haven d'afrontar milers de milions d'euros en reclamacions de compensació si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) emet avui un veredicte desfavorable per la fixació de tipus d'interès de crèdits hipotecaris. El TJUE ha de dictaminar ara si vuit entitats van ser prou transparents en la comercialització d'hipoteques que apliquen l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) del Banc d'Espanya, en comptes de l'Euribor –que fixa el Banc Central Europeu–, una decisió que, segons l'estimació de la gestora patrimonial UBS, podria costar a la banca uns 3.000 milions d'euros (Goldman Sachs dispara la factura fins als 40.0000 milions d'euros i Barclays la deixa en uns 3.600 milions). Es calcula que a Espanya hi ha préstecs vinculats a l'IRPH per valor de 16.220 milions. CaixaBank és el major prestador exposat, amb 6.060 milions d'euros, seguit per Banco Santander SA (4.300) i el BBVA (2.800).