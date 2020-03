Les empreses de l'Ibex-35 van guanyar el 39% menys el 2019

Les empreses de l'Ibex-35 van guanyar 24.301 milions d'euros el 2019, un 39% menys que el 2018, quan els beneficis agregats de les grans corporacions espanyoles van fregar els 40.000 milions. Trenta-tres de les 35 empreses que configuren l'índex –les que no ho han fet són Inditex i Siemens Gamesa, que tenen un calendari fiscal diferent– han enviat els seus resultats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors: la caiguda del preu i la demanda d'acer, així com el compliment dels objectius de la reducció d'emissions a l'atmosfera són els dos factors que expliquen la caiguda. «Va ser un any dur, que es va reflectir clarament en la nostra rendibilitat», va reconèixer el president i conseller delegat d'ArcelorMittal, Lakshmi N. Mittal. En qualsevol cas, va matisar que la generació de liquiditat va romandre «forta», fet que va ajudar a reduir el deute net a el nivell més baix.