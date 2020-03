Foment fa una campanya contra l'augment de la fiscalitat a Catalunya

Foment ha impulsat una campanya contra l'increment d'impostos, ja que denuncia que la fiscalitat dels catalans «és quasi el 20% superior a la de la resta de ciutadans de l'Estat». En un comunicat, ha afegit que aquesta fiscalitat ha crescut el 48% en el període 2014-2018, «molt per sobre del seu creixement econòmic». La patronal ha posat com a exemple l'increment de la taxa turística, l'alça del 25% de l'impost de begudes ensucrades, la creixent fiscalitat als vehicles de combustió, la pujada de l'IRPF i l'impost de successions. Sota el lema «Per una fiscalitat de progrés», Foment inclou 12 propostes com la supressió de l'impost de patrimoni, rebaixar l'IRPF, reduir cotitzacions socials i no impulsar més nous tributs, entre d'altres.

La patronal també proposa un pla estratègic per aturar el frau fiscal, recuperar els incentius a l'estalvi a llarg termini, reduir el tipus de successions i donacions, canviar l'impost de societats establint un tipus més reduït (15%) per a les pimes i per als beneficis no distribuïts.