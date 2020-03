Bancs i consumidors discrepen sobre les conseqüències del veredicte

Les patronals del sector financer AEB i CECA entenen que el TJUE avala l'IRPH com a referència, fet en què insisteixen el ministeri d'Assumptes Econòmics i les entitats, que afirmen que Luxemburg «reforça» que les clàusules eren transparents.

No obstant això, l'agència de qualificació Moody's entén que el veredicte és «negatiu» per als bancs, perquè si bé no implica l'anul·lació de l'IRPH, exposa a les entitats a més riscos legals. Una lectura que comparteixen associacions de consumidors com Asufin, que han rebut el veredicte com una «gran notícia per al milió de famílies que han sofert i continuen sofrint» els efectes d'aquest índex.

Adicae va carregar contra el regulador per permetre que s'apliqui a aproximadament el 10% dels crèdits hipotecaris un índex «estrany, opac, gens transparent i difícil d'entendre». Segons els càlculs d'Asufin, els qui van subscriure una hipoteca lligada a l'IRPH van pagar de mitjana entre «20.000 i 25.000 euros» més per cada 200.000 euros, uns 150 euros al mes. La presidenta de l'associació, Patricia Suárez, celebra que, a partir d'ara, els jutjats espanyols puguin substituir aquest índex i, encara que reconeix que la majoria de contractes preveu com a alternativa l'IRPH entitats -en vigor des de 2013 per a substituir al polèmic IRPH caixes-, confia que optin per l'euríbor.

Per la seva banda, els bufets d'advocats valoren la sentència del tribunal europeu, però lamenten que el TJUE europea no hagi anul·lat l'índex; amb tot, creuen que una àmplia majoria de jutges determinaran que el contracte és nul i que s'hauran de retornar les quantitats als afectats.