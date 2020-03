La Catalunya Central suma 360 nous aturats des del començament de l'any

L'atur torna a remuntar a la Catalunya Central aquest 2020. El territori ha tancat el mes de febrer amb 26.305 aturats, 360 més que el desembre del 2019. L'any passat, en aquest mateix període, idoni per a l'increment de l'atur estacional, n'havia sumat 56. En termes percentuals, el nombre d'aturats registrats ha crescut l'1,09% respecte del mes anterior, i des de final de desembre ho ha fet l'1,39%. Així, el nombre d'aturats al territori central augmenta per tercer mes consecutiu i se situa, en xifres absolutes, al nivell del març de l'any passat.

En l'evolució històrica recent, l'atur no havia crescut el mes de febrer respecte del gener des del 2017, en aquestes comarques. Anteriorment, ho havia fet el 2013. A més, el nombre d'aturats a la Catalunya central (+1,09, el febrer) creix per sobre del conjunt català ( +0,39%).

Respecte del febrer del 2019, l'atur disminueix un minso 0,63%, la menor caiguda interanual des de la recuperació de la crisi.

Per comarques, l'atur creix respecte del febrer en tots els territoris, excepte l'Alt Urgell (-1,93%) i la Cerdanya (-6,87%). Ho fa especialment al Moianès (7,30%). En la resta de comarques l'atur s'incrementa per sobre de la mitjana nacional, tret del Bages (0,27%).

En termes interanuals, el nombre d'aturats també evoluciona pitjor a la Catalunya central que a la resta del país, ja que es redueix de tres dècimes menys. Augmenta a l'Alt Urgell (2,01%), al Solsonès (0,22%) i més significativament al Moianès (4,13%). En la resta de comarques s'experimenten descensos, tots per sobre de la mitjana catalana, tret del Baix Llobregat Nord (-0,21%), i cau de manera més intensa a la Cerdanya (-3,34%).



L'atur i el coronavirus

La Generalitat va atribuir ahir l'increment de l'atur aquest febrer a Catalunya a l'impacte de la crisi del coranovirus per la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC), que s'havia de celebrar a finals del mes passat.

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, va assegurar que «l'aplicació de mesures de caràcter preventiu per evitar contagis a nivell global acaba tenint un impacte en el dinamisme del mercat de treball, especialment a Barcelona amb la no celebració del Mobile, amb menys mobilitat per part de les persones i de les empreses».

De fet, l'increment de l'atur aquest febrer a Catalunya és el primer que es produeix en aquest mes des del 2013, segons va destacar la Generalitat. El nombre d'aturats registrats al febrer a les oficines públiques d'ocupació de Catalunya es va incrementar en 1.532 persones, el 0,39% més que el mes anterior. El fet que la desocupació hagi pujat especialment en el sector serveis (1.512) i a la demarcació de Barcelona (2426) fa creure a la Generalitat que hi ha una relació directa amb la no celebració del Mobile.

Al mateix temps, Ginesta va destacar el descens en la contractació que s'ha produït aquest febrer, el primer des del 2013, «per un menor dinamisme en el mercat de treball produït per la precaució de moltes empreses», que haurien pres mesures per evitar el contagi.

El secretari general de Treball va assenyalar que en aquests moments no es pot preveure l'efecte que el coronavirus podrà tenir en el futur i va destacar que de moment no hi ha cap expedient de regulació d'ocupació sobre la taula «que tingui aquest factor com a element troncal».

La patronal Pimec també relaciona directament l'increment de l'atur i la cancel·lació de la fira de la telefonia mòbil i lamenta l'impacte negatiu sobre el mercat de treball «malgrat els esforços realitzats per organitzar activitats alternatives».



La reacció sindical

Per la seva banda, el sindicat UGT va rebutjar que la cancel·lació del Mobile hagi impactat de manera important a l'atur de febrer a Catalunya ja que la desocupació puja en 1.532 persones «però a Barcelona hi ha 14.322 cotitzants més a la Seguretat Social». El sindicat va subratllar que l'atur ha augmentat en sectors de el comerç minorista i l'administració pública i es redueix, segons les seves dades, en els serveis d'allotjament. Les dades de febrer reflecteixen, segons UGT, «el manteniment de la tendència iniciada el gener d'increment de l'atur i de desacceleració interanual de la reducció de la desocupació».

Per la seva banda, CCOO posa l'accent en la «vulnerabilitat» del teixit econòmic i del tipus d'ocupació que es genera a Catalunya i alerta que la precarietat laboral que pateixen joves, dones i persones immigrades «s'accentua per la terciarització i per una economia centrada en el comerç i el turisme».