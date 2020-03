Les inversions de la Generalitat a la Catalunya Central augmenten un 69% respecte al 2017

Els nous pressupostos de la Generalitat per al 2020 destinaran 85.586.849 € en inversions a les comarques de la Catalunya Central. Aquests comptes suposen un increment del 69% respecte als de 2017 i una inversió territorialitzada de 208 euros per habitant.

Els quatre objectius principals dels pressupostos de la Generalitat per al 2020, que continuen el seu tràmit parlamentari, són millorar la qualitat dels serveis públics, reduir les desigualtats socials, de gènere i territorials, a més de promoure l'economia productiva i del coneixement. Els comptes del Govern també pretenen impulsar polítiques ambicioses per fer front a l'emergència climàtica amb un horitzó zero d'emissions i residus, amb un model basat en l'economia circular. De fet, aquest és el primer pressupost de la Generalitat que es vincula amb els 17 objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Pel que fa a les comarques de la Catalunya Central, el 97,1% de les inversions per aquesta demarcació que es contemplen en els pressupostos de 2020 van a càrrec dels departaments de Salut, Educació i Territori.

Prioritats: Educació, Salut i Territori

Entre les inversions més destacades es preveu la construcció de l'Escola El Vinyet de Solsona (5.736.887,29 € en el trienni 2020-2022) o el nou Centre d'Atenció de Primària (CAP) de Navarcles (2.456.031,57 € entre 2020 i 2021). També s'inclouen el nou edifici de l'Institut de Gurb (4.900.000 € en el període 2020-2021) i la reforma del CAP de Tona, (1.117.813,73 € en el trienni 2020-2022).

Imatge de com serà el futur CAP Navarcles. Foto: Generalitat

A la comarca del Berguedà, destaquen les obres relacionades amb el cicle de l'aigua, per un total de 7.064.117,03 € en el quadrienni 2020-2023, i inversions a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, que pugen 600.000 euros aquest any 2020.

Al Moianès, es preveuen obres relacionades amb el cicle de l'aigua, per un total d'1.958.559,43 € entre 2020 i 2021, i obres al Parc de Bombers de Moià, per a enguany, que pujaran 754.000,69 euros.

Quan a la comarca del Bages és de relleu també destacar la previsió d'execució d'obres relacionades amb infraestructures i gestió de tractament de residus, per un total de 14.676.507,36 euros en el quadrienni 2020-2023, i obres relacionades amb infraestructures ferroviàries, per un total de 12.240.149,11 euros en el quadrienni 2020-2023.

A la comarca d'Osona, l'enderroc dels pisos de Can Garcia, a Manlleu, 798.926.80 euros aquest any 2020; l'adequació a ús judicial de la casa Serra i Moret de Vic, amb un import d'1.401.400 euros en el període 2020-2021, i diverses obres i inversions en maquinària i mobiliari a l'Hospital de Vic, per un total de 5.165.924,33 euros que s'invertiran enguany, són també eix inversor de caràcter notori pel territori.

Amb la projecció d'inversions de millora del cicle de l'aigua a sis municipis de la comarca del Solsonès, amb 2.307.989,46 euros que s'invertiran principalment enguany, també es dota de resolució a necessitats plantejades en aquesta comarca.

En la presentació a Manresa dels pressupostos, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, va afirmar que són uns comptes "esperats i desitjats" que estan destinats «a potenciar les oportunitats que té el nostre territori i que marquen un futur molt positiu».

En relació amb les despeses de personal, Camps va explicar que es preveu incrementar 580 efectius de la Generalitat a la demarcació, fet que permetrà, alhora, una millora qualitativa dels serveis prestats al conjunt de la ciutadania. En aquest mateix sentit, va posar de manifest l'existència de previsions d'inversió no territorialitzada o en fase d'elaboració de projecte, com la que serà la nova seu del Govern de la Generalitat als antics Jutjats de Manresa i que, juntament amb d'altres, configuren un escenari inversor, a curt termini, favorable a la realitat de la Catalunya Central.

La Generalitat posa a disposició tota la informació del projecte de pressupostos per al 2020 en aquest web.



Uns pressupostos al servei de la ciutadania de Catalunya

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès (segon per l'esquerra), en la inauguració del nou servei per atendre dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles a Manres

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, assegura que els pressupostos de la Generalitat per al 2020 són "una proposta al servei de la ciutadania de Catalunya, que no només fa front a les necessitats més urgents de la societat, sinó que també comença a dissenyar com serà la Catalunya del 2030". Durant la presentació del Projecte al Parlament de Catalunya, el vicepresident va manifestar que els nous comptes "estan dissenyats a partir de valors com l'equitat i la igualtat d'oportunitats, compromesos amb el bé comú i amb la prosperitat compartida".