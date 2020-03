La 3a Fira de l'Ocupació del Bages es farà el 16 d'abril al Museu de la Tècnica

La tercera edició de la Fira de l'Ocupació del Bages es farà el proper 16 d'abril al Museu de la Tècnica de Manresa. Després de celebrar-se a l'Anònima els dar-rers dos anys, la fira canvia de lloc «per guanyar espai i poder acollir un nombre més gran d'empreses, de candidats i d'activitats paral·leles», segons han avançat fonts de l'organització. La fira tindrà lloc de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda amb l'objectiu de poder-se adaptar als horaris de treball o d'estudis dels visitants que vulguin anar-hi a la recerca de noves oportunitats laborals.

La Fira de l'Ocupació del Bages és organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) i té el suport de l'Ajuntament de Manresa a través del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO).

Ahir ja hi havia dinou empreses que havien confirmat la seva presència a la fira, però la inscripció continua oberta i l'organització espera superar la trentena que hi van participar l'any passat.

El principal objectiu de la Fira de l'Ocupació és posar en contacte empreses que necessiten contractar nous professionals amb persones que busquen feina. Durant la jornada, els candidats poden portar els seus currículums, parlar amb els responsables de recursos humans de les diferents empreses per conèixer els perfils professionals que necessiten i informar-se dels seus processos de selecció.

La Fira de l'Ocupació del Bages també disposa d'un punt d'informació on professionals del CIO i de la Cambra de Comerç de Manresa informen sobre el funcionament dels serveis locals d'ocupació i la inscripció al sistema de Garantia Juvenil, i una zona de tallers on es fan diferents activitats per tal d'ajudar els participants a poder trobar feina, com ara revisió de currículums, pràctiques d'entrevistes de selecció i xerrades, entre altres.