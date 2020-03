Ausa explica la seva trajectòria als estudiants d'Automoció de la UPC

Els alumnes del grau d'Engi-nyeria d'Automoció de la UPC-Manresa van poder assistir dimarts a una conferència sobre els orígens i l'evolució de l'empresa manresana Ausa.

La conferència, impartida per Enric Perramon, Operation Execellent Manager de l'empresa, es va iniciar amb un repàs dels inicis de l'empresa, que es remunten als anys cinquanta del segle passat, amb la fabricació dels emblemàtics microcotxes PTV. Aquests cotxes prenien les inicials dels tres fundadors de l'empresa, Maurici Perramon, Guillem Tachó i Josep Vila. Durant la xerrada els alumnes van poder conèixer la transició d'aquella empresa, que va arribar a produir més d'un miler d'aquells vehicles, fins a l'actualitat, quan ha esdevingut una empresa internacionalitzada que comercialitza una àmplia gamma de vehicles per a sectors tan diferents com el de la construcció, el de la indústria, els dels serveis municipals, l'agrícola i la mineria.

Els seus productes, recordava Perramon, «són reconeguts envers altres fabricants per la qualitat, la fiabilitat i la diferenciació». Terreny en el qual, recorda Perramon, «juga un paper fonamental la innovació».

Així, els assistents van poder conèixer les estratègies que l'empresa utilitza per aconseguir respondre als nous reptes.