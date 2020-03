El delicte digital assetja les pimes

L'apocalipsi tecnològica penja damunt les pimes com l'espasa de Dàmocles. Avui ja no és qüestió de saber si les empreses seran ciberatacades, sinó quan i quin en serà el cost. Som dèbils i no hi ha manera d'evitar el cataclisme. Excepte amb conscienciació i prevenció. Molta prevenció.

Aquesta és la dura realitat que han descrit aquest dijous els experts durant la jornada «Ciberseguretat: pimes en risc», que ha organitzat Regió7, amb el patrocini de Control Group, la col·laboració de Cittec i Restaurant Ospi, el suport institucional de l'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) i els Mossos d'Esquadra, i d'Evidències Digitals.

Tres ponències i una posterior taula rodona han permès als assistents que omplien la Plana de l'Om de Manresa fer-se una idea molt aproximada (i didàctica) sobre quin futur espera a aquest «castell» que són les empreses; un «castell», tanmateix, amb el perímetre impossible de fortificar sense fissures i obert a l'atac despietat de zombies ciberdelinqüents, segons ho ha descrit gràficament un del experts. Cal estar molt alerta, i vetllar perquè la baula més dèbil de la cadena de seguretat de les empreses, les persones, estiguin perfectament formades i atentes per prevenir els embats criminals.

Les pimes, objectiu

La jornada, conduïda per la periodista de Regió7 Queralt Casals, ha començat amb les ponències de Luis Hidalgo, del departament de Relacions Institucionals de l'Incibe; Albert Álvarez, cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d'Esquadra; i Bruno Pérez, pèrit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat

Les pimes, han explicat aquests tres experts, són, conjuntament amb les administracions públiques i el sistema sanitari, un dels objectius més clars d'una ciberdelinqüència cada vegada amb més mitjans econòmics i més preparada tecnològicament. Ho són perquè les pimes generen diners i perquè el 99% de les petites i mitjanes empreses considera improbable ser víctima d'un atac. Les pimes són preses fàcils, ha dit Luis Hidalgo. Cal consciencació, sobretot en el més obvi: la ciberseguretat és imprescindible. Les mesures? La menys sofisticada és la més fèrtil: el sentit comú, no fer a la xarxa el que no faries en la teva vida diària, com és facilitar dades, refiar-te d'absoluts desconeguts, deixar la teva vida privada sense portes.