La jornada «Ciberseguretat: pimes en risc» que organitza Regió7 omple l'Espai Plana de l'Om

L'Espai Plana de l'Om s'omple aquest matí en la jornada «Ciberseguretat: pimes en risc», que organitza Regió7, amb el patrocini de Control Group, la col·laboració de CITTEC i Restaurant Ospi, el suport institucional d'INCIBE i els Mossos d'Esquadra, i el suport d'Evidències Digitals.

La jornada té com a objectiu analitzar i posar a debat com evitar un ciberatac i com les empreses poden posar a reguard les seves dades financeres, les dades dels seus clients i com es poden protegir, per exemple, també els plans estratègics.

Luis Hidalgo, del departament de Relacions Institucionals d'INCIBE, Albert Álvarez, cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics del cos dels Mossos d'Esquadra i Bruno Pérez, pèrit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat són els ponents que estan obrint la jornada. Després de la pausa, el programa seguirà amb una taula d'experts sobre la realitat actual de la ciberseguretat.