S'ajornen la Fira Alimentària i l'Hostelco fins al setembre per culpa del coronavirus

Fira Alimentària, la segona més important per Barcelona a nivell econòmic després del Mobile World Congress, es retarda per culpa de la incertesa derivada del coronavirus. El certamen, que s'havia de celebrar la setmana del 20 d'abril a Fira de Barcelona, s'organitzarà finalment entre el 14 i el 17 de setembre. La decisió també afecta Hostelco, que se celebrava conjuntament amb Alimentària. L'ajornament s'ha pactat aquest dijous per motius comercials i per garantir l'èxit de la fira, ja que amb els problemes de mobilitat derivats de la situació global pel covid-19, els organitzadors temien que no es pogués celebrar en tot el seu potencial.

Segons ha indicat el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, l'objectiu és "garantir el millor desenvolupament de l'esdeveniment, de referència internacional, al poder comptar amb altres dades idònies". La Fira ha indicat en un comunicat que la decisió s'ha pres des del comitè organitzador d'Alimentària i Hostelco, on hi ha algunes de les principals empreses del sector, "davant de les inquietuds pel context internacional".

La preparació de totes dues fires se seguirà fent "amb intensitat des del punt de vista comercial", segons el comunicat.

Els dos salons són algunes de les majors plataformes internacionals per a la indústria de l'alimentació, la gastronomia i l'equipament hoteler, amb més de 4.500 empreses expositores, 1.000 de les quals provenen de 70 països. A més, tenen prop de 150.000 visitants, un 30% internacionals, de més de 150 estats del món.