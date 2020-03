El Suprem considera usura els contractes de targetes 'revolving' amb interessos desproporcionats

Els magistrats de la Sala Civil del Tribunal Suprem consideren que els contractes de les targetes de crèdit renovable que apliquin tipus d'interès superiors al preu normal dels diners i manifestament desproporcionats són usuraris i han de ser anul·lats, van informar fonts jurídiques.

L'alt tribunal estableix així jurisprudència després de pronunciar-se sobre la sentència d'una targeta que comercialitzava el Wizink Bank amb una TAE inicial del 26,82% i que arriba des de l'Audiència Provincial de Santander, òrgan que va estimar en part un recurs d'apel·lació que va interposar l'entitat contra una decisió del jutjat de primera instància que va declarar la nul·litat del contracte entre les parts perquè hi ha un interès remuneratori usurari.

L'article 1 de la llei d'usura, que data del 1908, determina nul qualsevol contracte de préstec, extensible a un crèdit, en què s'estipuli un interès notablement superior al que s'estableix i desproporcionat, perquè hi ha motius per estimar que ha acceptat el prestatari a causa d'una situació angoixant, de la seva inexperiència o de la limitació de les seves facultats mentals.

Les targetes revolving són targetes de crèdit en les quals es disposa d'un límit de crèdit determinat que es pot retornar a terminis, a través de quotes periòdiques, però la seva peculiaritat rau en el fet que el deute derivat del crèdit es renova mensualment. Aquests interessos tan alts que s'han de pagar finalment han provocat una successió de demandes als jutjats. Per això, amb la decisió el Suprem marca les properes sentències sobre aquest producte.

CaixaBank, Banc Sabadell i Bankinter van rebre ahir amb descensos en borsa la sentència del Tribunal Suprem. Segons un informe publicat per Barclays, la gran banca espanyola –Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia i Sabadell– té més de 3.000 milions d'euros en crèdits de targetes de pagament ajornat o revolving. L'informe destacava el Bankinter com el més exposat a un desenllaç negatiu de la sentència, amb una possible caiguda dels seus ingressos del 5,6%, superior a la davallada del 2,7% que registraria Sabadell i al 2,6% de CaixaBank. Just aquestes tres entitats van baixar ahir a la borsa espanyola: CaixaBank va caure el 3,35%; Banc Sabadell, el 2,97%, i Bankinter, el 2,89%. Per contra, el Santander va pujar l'1,85%; BBVA, l'1,82%, i Bankia, el 0,04%.

Adicae va cridar a l'acció els usuaris afectats per les targetes revolving davant la victòria dels consumidors després de la decisió del Suprem. L'organització va valorar positivament la decisió ja que el TS «es posa al costat del consumidor». Va recordar que faa anys que denuncia les «males pràctiques» de les entitats que oferien productes amb interessos «abusius», fet que generava una trampa per als consumidors, a qui se'ls oferia com un producte fàcil. Adicae iniciarà una campanya amb assemblees arreu de l'Estat per donar a conèixer els drets i les vies de reclamació possibles. L'organització activarà també l'acció col·lectiva com a mecanisme per a la presentació de reclamacions extrajudicials a cada entitat per a la resolució de contractes, així com la via judicial amb demandes col·lectives contra les entitats que no assumeixin de forma immediata i pràctica els principis de la sentència.