Grup Llobet forma els seus professionals en reanimació

Grup Llobet i Reanima han signat un acord de col·laboració per formar els professionals dels 38 establiments de Grup Llobet al Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès en reanimació.

Per mitjà d'aquest acord els treballadors de Llobet rebran una formació «intensiva i especialitzada» per part dels tècnics de Reanima perquè puguin «actuar davant de diferents tipus d'emergència, en especial aquells en els quals una reacció immediata i eficient sigui crítica per salvar una vida», segons han explicat fonts de Llobet. En aquest sentit, es prestarà especial atenció a reanimació cardiorespiratòria, així com «a tot el protocol d'actuació per avisar els serveis d'emergències de manera paral·lela a qualsevol maniobra vital».

Els responsables de Grup Llobet afirmen estar «enormement satisfets» per l'acord amb Reanima, i justifiquen la seva importància en «la responsabilitat i el compromís cap als nostres clients i clientes, que no deixen de ser els nostres veïns i veïnes». «Els nostres botiguers i botigueres treballen en un lloc on, per estadística, és possible que algun dia hi hagi una urgència de vida o mort, i si salvar una vida només depèn d'estar ben formats, no podem fer altra cosa que formar-nos», afirmen les mateixes fonts.

Per la seva banda, fonts de Reanima afirmen que «és de gran importància que les empreses i les institucions mostrin aquesta sensibilitat i formin els seus professionals perquè puguin salvar vides».