Rossignol és una de les guanyadores dels Factories of the Future Awards 2020

La planta d'Artés de la multinacional francesa especialitzada en la producció d'esquís Rossignol ha estat una de les guanyadores dels premis Factories of the Future Awards 2020, que reconeixen les empreses que aposten per la innovació i la implementació de la indústria 4.0 en l'àmbit industrial.

Els premis Factories of the Future Awards 2020, organitzats per la fira especialitzada en innovació industrial Advanced Factories, han rebut propostes d'un total de 170 companyies, centres tecnològics, universitats i startups.

Aquest certamen ha premiat les millors companyies al voltant de quatre categories: lideratge en la transformació digital de la planta industrial, startup més disruptiva en l'àmbit industrial, millor equip industrial i desenvolupament de la intel·ligència artificial en plantes industrials.

La fàbrica de Rossignol d'Artés ha rebut el premi de lideratge en la transformació digital de la planta industrial gràcies a la introducció d'autòmats, robots i sistemes de seguiment i control a la seva fàbrica, per assegurar l'excel·lència de la seva producte.

També han estat premiades en el mateix certamen la multinacional espanyola Gestamp, Graphenicalab, i ATTEN2.