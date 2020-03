La Fundació Lacetània premia vuit treballs d'alumnes de final de cicle

La sala d'actes de l'institut Lluís de Peguera acollirà dilluns, a les 7 de la tarda, l'acte de lliurament dels premis de la Fundació Lacetània, que reconeixen els millors treballs finals dels alumnes de cicles formatius i de batxillerat dels centres educatius de la comarca. La varietat tornarà a ser la tònica general en uns guardons que premiaran treballs que van des de la tecnologia robòtica fins al periodisme i la recerca històrica, les ciències de la salut o l'educació. Enguany, s'han concedit només dos premis en la categoria de cicles formatius de grau mitjà, mentre que en les de cicles formatius de grau superior i batxillerat hi ha tres premiats.

L'acte també servirà per fer un reconeixement a les empreses que col·laboren amb la Fundació Lacetània mitjançat els convenis de pràctiques que permeten als alumnes entrar en contacte amb el món professional mentre estan estudiant.

També s'hi farà la presentació oficial del premi Aspromec que va rebre a final de febrer el Centre de Formació Pràctica, com a centre formatiu més ben valorat de tot l'Estat per part de les empreses mecanitzadores.

És previst que assisteixin a l'acte l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, la presidenta de la Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, i el representant dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Xavier Alcántara. Al final de l'acte es podrà escoltar una actuació del Cor Juvenil Sons del Conservatori de Música de Manresa.



Els guardons

En la categoria de Cicles Formatius de Grau Mitjà, el primer premi ha estat per a «Heartfelt», de Maria Rubio Garriga, alumna de l'Escola d'Art de Manresa. El projecte ha consistit a crear la imatge gràfica i diverses aplicacions d'una empresa de cosmètica dedicada a la creació i comercialització d'articles de bellesa, adequats per a gent de totes les edats i gèneres. El segon premi és per a «Bonny», d'Ivonne Hernández Agüera, també de l'Escola d'Art. Es tracta del disseny de la imatge corporativa d'un cantant de música electrònica, que a més inclou el desenvolupament de totes les aplicacions necessàries per fer la promoció de la seva gira d'estiu.

En la categoria de Cicles Formatius de Grau Superior, el primer premi ha estat per a «Espai Quitxalla», de Laia Casajuana Fortó i Safae El Ouahabi el Ouahabi, de l'institut Guillem Catà. L'objectiu del treball ha estat la creació d'un parc cobert infantil, com a recurs educatiu adequat per a infants entre 2 i 6 anys. Les alumnes l'han plantejat també com a projecte de negoci, ja que l'espai oferirà diferents serveis tant a les famílies com a les escoles. El segon premi se l'endú «Qui viu a casa meva?», d'Anna Petrus Rodríguez, de l'Escola d'Art de Manresa. Es tracta d'un llibre interactiu, de temàtica fantàstica, mitjançant el joc de llum i ombres. El tercer premi ha estat per a «Little Motor Club», de Joan Manel Gabarró Soler, de l'Escola d'Art de Manresa. Gabarró ha creat un conte il·lustrat sense text.

Per la seva banda, en la categoria de Batxillerat, el primer premi l'ha guanyat «És un robot capaç de resoldre un cub de rubik?», de Santiago Pérez Pérez, alumne de l'IES Castellet. Aquest fan dels cubs de rubik ha volgut dissenyar un robot capaç de resoldre'l. Per fer-ho, ha hagut de treballar en disciplines tan diverses com la mecànica, la informàtica, el disseny gràfic en 3D i l'electrònica.

El segon premi ha estat per a «L'epigenètica del càncer», de Berta Canal Simon i Maria Sánchez Arias, de l'institut Lacetània. Les alumnes van investigar el paper de l'epigenètica pel que fa a la prevenció i al tractament del càncer. El treball inclou una part experimental relacionada amb l'epigenètica, amb l'objectiu de demostrar els seus mecanismes de regulació. Finalment, el tercer premi el rebrà «El periodisme espanyol i l'ascens del III Reich», de Mar Torroella Vergés, de l'institut Lacetània. A través de tres diaris espanyols diferents amb tendències polítiques oposades, s'analitzen sis articles per veure els diferents punts de vista sobre les notícies.