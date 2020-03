La Generalitat crea un portal per facilitar la visibilització de 3.000 empreses industrials

La Generalitat ha posat en marxa un portal amb informació detallada d'unes 3.000 empreses industrials exportadores i amb fàbriques a Catalunya per ajudar-les a buscar clients internacionals que busquin proveïdors, fent visibles els seus productes i serveis. La plataforma, batejada com a Catalonia Industry Suppliers, serveix d'aparador mundial, de moment, per a 32.200 productes de proveïdors catalans de 35 sectors, encara que el Govern aspira a sumar més empreses a aquest directori per impulsar al màxim la internacionalització del teixit industrial català.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va fer aquesta setmana una crida als agents socioeconòmics per donar a conèixer aquesta eina per facilitar la incorporació de més empreses al portal.



45% de la producció

Les 3.066 empreses que formen part del directori venen de mitjana el 45% de la seva producció fora d'Espanya i prop del 20% tenen filials a l'estranger. A més, facturen com a mínim 2 milions d'euros i tenen més de 10 treballadors.

La pràctica totalitat d'aquestes empreses (el 94%) tenen més de deu anys de vida i disposen de manera conjunta de 3.600 plantes productives a Catalunya, la gran majoria a la corona metropolitana de Barcelona.

La maquinària, la química i la metal·lúrgia són els subsectors més representats amb els seus productes en aquest directori, mentre que es poden trobar també aplicacions d'àmbits com l'agroalimentari, l'automòbil i el químic.

Aquesta plataforma, que és d'ús gratuït, disposa d'un cercador intel·ligent en anglès que permet buscar tant empreses com productes industrials en funció de diversos paràmetres com el sector, la mida de l'empresa o la seva localització. Chacón va destacar que aquesta plataforma és una eina més de les que ha desenvolupat la Generalitat per impulsar la internacionalització de la indústria catalana.



Oficines a l'estranger

La Generalitat disposa a més d'una xarxa de 40 oficines de comerç d'ACCIÓ (l'agència catalana per a la competitivitat), el Supplier Search Service (servei de recerca de proveïdors industrials) i la finestreta per al Brexit.

«Es tracta que els inversors o fabricants internacionals trobin de manera ràpida a Catalunya els proveïdors que puguin necessitar», va destacar la consellera d'Empresa, que va posar èmfasi en què es tracta d'una eina «pionera».

En aquest sentit, la consellera va destacar que la plataforma contribuirà que Catalunya mantingui el seu impuls exportador, després d'haver tancat l'any 2019 amb un nou rècord en arribar als 73.000 milions d'euros.