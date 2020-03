L'IBEX 35 es desploma gairebé un 7% a causa del coronavirus

L'IBEX 35 ha obert la sessió d'aquest dilluns amb una caiguda de gairebé el 7% -un 6,87%, concretament-, situant-se per sota la barrera psicològica dels 8.000 punts. L'impacte derivat del coronavirus i la guerra del petroli entre Rússia i l'Aràbia Saudita han provocat que el selectiu espanyol registri el descens més elevat des que va esclatar l'epidèmia. Segons la primera actualització de dades, totes les empreses de l'IBEX 35 han obert la jornada amb número vermells al parquet. La més castigada és el Banc Sabadell, amb una caiguda del 10,63%, seguida d'Acciona (-9,24%), Ferrovial (-8,4%) i IAG (-7,59%).

Les borses europees continuen sent les més damnificades, amb caigudes que, en alguns casos, superen el 8%. Al Regne Unit, la capitalització dels cent principals valors –l'índex FTSE 100- ha obert la sessió d'aquest dilluns amb una caiguda del 8,6%. La borsa d'Amsterdam ha patit un descens del 7,64%, mentre que el DAX de Frankfurt (Alemanya) i el Cac 40 de París s'han desplomat un 7,45% i un 6,44%, respectivament.

Per altra banda, el preu del petroli ha registrat un descens del 30% aquest dilluns. La caiguda arriba després que Rússia i l'Aràbia Saudita no aconseguissin arribar a un acord per reduir la producció de barrils arran de la desacceleració econòmica provocada pel coronavirus. El passat divendres, l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), liderada per l'Aràbia Saudita, va proposar un retall a la producció d'1,5 milions de barris diaris per fer front a la caiguda de la demanda de les últimes setmanes.

Rússia, però, va rebutjar l'acord, i l'Aràbia Saudita va decidir contraatacar. Davant la negativa del Kremlin, la petroliera estatal Aramco ha decidit incrementar la producció de cru, una mesura totalment contrària a l'escenari que es plantejava inicialment.