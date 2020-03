Adif destina 1.800 milions a la xarxa convencional i d'alta velocitat

Adif i Adif Alta Velocitat van invertir el 2019 un total de 1.798 milions d'euros, un 15% més que en l'exercici anterior, segons va informar ahir la companyia.

El major volum d'inversió correspon a Adif Alta Velocitat, que va sumar 1.219 milions d'euros, un 4% més que el 2018, al mateix temps que Adif va invertir 578 milions d'euros, un 48% més del que executa el 2018.

Les inversions més elevades d'Adif es van realitzar a Rodalies de Catalunya, per un total de 128 milions d'euros, amb actuacions com l'ampliació del sistema europeu de gestió del trànsit ferroviari (ERTMS, en anglès) i l'augment de la disponibilitat del sistema de comunicació digital GSM-R, així com les obres de renovació integral entre Maçanet i Caldes de Malavella, entre d'altres.

A Rodalies de Madrid, Adif va invertir 78 milions d'euros, amb actuacions com la renovació de la via i electrificació del túnel d'Atocha-Recoletos-Chamartín i estació de Recoletos (50 milions), la remodelació de l'estació de Chamartín o la consolidació estructural de l'estació de Méndez Álvaro.

La inversió en Rodalies es va completar amb una partida de 19 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana, 17 milions per a Astúries i 7 milions més a Cantàbria.

A més, Adif va invertir 36 milions a l'eix Sagunt-Terol-Saragossa; 28 milions més en l'electrificació del tram Salamanca-Fuente de Oñoro; 21 milions per a la renovació de la línia Mèrida-Puertollano; 19 milions en la renovació de Bobadilla-Algesires, i 13 milions en actuacions en estacions de viatgers.