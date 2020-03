Els autònoms cotitzaran a partir dels ingressos reals, segons el Govern

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir durant la clausura del congrés de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA) que l'Executiu treballa per implantar un sistema de cotització a partir dels ingressos reals per als autònoms. Sánchez va assegurar que es tracta d'una mesura llargament «reclamada» pel sector i que contribuirà a millorar les futures pensions. El president també va anunciar un «pla d'impuls al treball autònom» i una aposta per la digitalització del sector. D'altra banda, va insistir que el Govern lluitarà contra la figura del «fals autònom», que ha qualificat «d'atropellament». Sobre el nou pla governamental, Sánchez va afirmar: «Resulta obvi que és una mesura de justícia social que garanteix una protecció equitativa de les rendes de l'activitat i que també suposa una millora de les pensions futures». El president també va assenyalar que el Govern vol atendre «els principals assumptes que afecten els autònoms», que «són un de cada sis afiliats a la Seguretat Social».