La Fundació Lacetània premia el disseny, l'educació i la robòtica

Un treball sobre disseny gràfic i imatge corporativa, un espai educatiu per a infants de 2 a 6 anys i un robot capaç de resoldre cubs de Rubik són els tres projectes guanyadors de l'edició d'enguany dels premis de la Fundació Lacetània en les categories de cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i batxillerat, respectivament. Els guardons van lliurar-se ahir a la tarda en un acte a l'institut Lluís de Peguera, durant el qual va posar-se en valor el treball en xarxa entre els centres educatius i el teixit empresarial.

En la categoria de cicles formatius de grau mitjà la guanyadora del primer premi va ser Maria Rubio Garriga, de l'Escola d'Art de Manresa, per Heartfelt, un projecte de creació de la imatge corporativa d'una empresa de cosmètica. Ivonne Hernández Agüera, també alumna de l'Escola d'Art, va endur-se el segon premi per Bonny, un treball en què ha desenvolupat la imatge gràfica i les aplicacions per a un cantant de música electrònica.

Pel que fa als cicles formatius de grau superior, el projecte gua-nyador va ser Espai Quitxalla, un parc cobert infantil per a infants de 2 a 6anys, de les alumnes de l'institut Guillem Catà Laia Casajuana Fortó i Safae El Ouahabi. El segon premi va ser per a Anna Petrus Rodríguez, alumna de l'Escola d'Art de Manresa, per Qui viu a casa meva?, un llibre interactiu mitjançant el joc de llums i ombres. Little Motor Club, un conte il·lustrat sense text creat per Joan Manel Gabarró, també alumne de l'Escola d'Art, va guanyar el tercer premi.

En la categoria de batxillerat el guanyador del primer premi va ser el treball És un robot capaç de resoldre un cub de Rubik?, de Santiago Pérez Pérez, alumne de l'IES Castellet, que en la seva intervenció va dir que es va prendre el treball «com un repte personal, perquè soc un apassionat dels cubs de Rubik». El segon premi van guanyar-lo Berta Canal Simon i Maria Sánchez Arias, alumnes de l'institut Lacetània, per un projecte de recerca sobre l'epigenètica del càncer. Un estudi sobre el periodisme espanyol i l'ascens del III Reich, de Mar Torroella Vergés, alumna també de l'institut Lacetània, va ser el guanyador del tercer premi.

Durant l'acte va fer-se un reconeixement a les empreses i entitats col·laboradores de la fundació que acullen en pràctiques els alumnes dels diferents cicles formatius dels centres adherits. Van rebre aquest reconeixement la Fundació Ampans, l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Joieria Tous, Sarauto, el gimnàs de l'Ateneu de les Bases i el gimnàs Cube.

El Centre de Formació Pràctica va presentar oficialment el premi Aspromec que se li va concedir a final de febrer a l'excel·lència formativa, com a centre més ben valorat per part de les empreses mecanitzadores. En torn de parlaments Xavier Alcántara, representant dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, va posar en valor els estudis de formació professional i va destacar la importància que els alumnes tinguin una bona orientació professional.