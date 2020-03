Tous incrementa un 4,6% les vendes el 2019, fins als 487 milions d'euros

Tous va registrar una facturació de 487 milions d'euros el 2019, un 4,6% més respecte a l'exercici anterior. La marca, que enguany celebra el seu centenari, va tancar l'últim any amb 748 establiments en 56 països. D'aquests el 67% es troben fora d'Espanya, sent Mèxic, Portugal i Rússia alguns dels seus principals mercats. El creixement ve impulsat per la branca del negoci especialitzada en la producció i venda de joies, que concentra un 70% de la facturació total del grup. Per altra banda, la companyia destaca la bona marxa de les vendes online, que es mantenen com el tercer mercat més rellevant, només per darrere d'Espanya i Mèxic.

Per Alba Tous, presidenta de la companyia, "una de les claus d'aquest creixement és l'adaptació als gustos i prioritats dels clients a tots els mercats on l'empresa opera". El conseller delegat de la firma, Carlos Soler-Duffo, afegeix que el fet de poder celebrar cent anys "reafirma la validesa del projecte".

La publicació dels resultats arriba poques setmanes després que l'Audiència Nacional arxivés una denúncia contra l'empresa amb seu a Manresa, acusada d'utilitzar una tècnica de farciment de joies anomenada 'electroforming'. El jutge va determinar que l'ús d'elements no metàl·lics a l'interior de joies elaborades amb metalls preciosos està permès per tal de donar-los estabilitat.