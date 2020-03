L'empresa busca nous proveïdors especialistes tant a Espanya com a Portugal

Sobre la secció de 'Llestos per a menjar', Juan Roig va comentar ahir que al llarg de 2019 s'ha implantat en 319 botigues, ha requerit la formació de 3.000 treballadors i s'han invertit un total de 170 milions d'euros, això és, mig milió d'euros en cadascuna. Especialment per a aquesta secció, però també per a la resta, Mercadona cerca proveïdors 'totaler' (especialistes) tant a Espanya com a Portugal. Avui compta amb un total de 1.400 proveïdors però Roig va fer una crida per trobar nous proveïdors. En el futur vol tenir-ne més, va apuntar.

Al llarg de l'any passat, Mercadona va tenir uns 1.200 clients de mitjana diària en cada botiga i va augmentar 80 tiquets per botiga al dia. En els últims tres anys ha crescut en més de 200 tiquets diaris. Així, Mercadona ha assolit el 26,9% de la quota de mercat a Espanya.

També la plantilla ha crescut el 2019 amb 4.200 ocupacions fixes -3.600 a Espanya i 600 a Portugal- fins a aconseguir els 90.000 treballadors, el 62% dels quasls són dones i 1.900 directives (el 47%), va remarcar Roig, que va voler deixar clar que a Mercadona «mai» hi ha hagut «bretxa salarial». «A mateixa responsabilitat, mateix sou», va dir.

D'altra banda, Roig va detallar com comparteixen i reinverteixen en la societat, tant ell com la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, una part important dels dividends i del seu patrimoni personal; 50 milions d'euros el 2019, a través del 'Proyecto Legado en els seus diferents iniciatives; Emprenedoria, Formació, Esport, Entreteniment, Art i Cultura; i amb la previsió de 76 milions per a 2020.