Mercadona eleva les seves vendes el 5% fins als 25.500 milions d'euros el 2019

Mercadona ha elevat les seves vendes el 5% el 2019, fins a aconseguir els 25.500 milions d'euros i ha registrat un benefici net de 623 milions, la qual cosa suposa un increment també del 5% respecte a l'exercici anterior. Tot això, després d'assumir una inversió de 2.200 milions d'euros, el 46% més que el 2018, per continuar amb la «brutal transformació» del seu model que va emprendre fa més de dos anys.

Enguany, la companyia pretén invertir 1.800 milions, que destinarà principalment a obrir nous supermercats -69 a Espanya i 10 Portugal-, a reformar 160 supermercats per adequar-los al nou Model de Botiga Eficient; a seguir desenvolupant el Projecte Frescos Global, i a implantar la nova secció A punt per Menjar a 460 supermercats al llarg de l'any.

Així ho va donar a conèixer ahir el president de Mercadona, Juan Roig, en una roda de premsa per informar sobre la situació actual i futura de la companyia, en la qual va oferir els resultats de la cadena corresponents a l'exercici de 2019 i va avançar les previsions per a aquest 2020. Durant la seva intervenció, Roig va reivindicar la «brutal transformació» que està duent a terme Mercadona des de 2017 en totes les seves instal·lacions, amb el seu model de botigues eficients. L'any passat es van reformar 400 botigues i actualment compta ja amb 800 locals d'aquest tipus. Per a finals d'any, n'espera tenir reformades 200 i més i arribar a les 1.000. Mercadona compta amb un total de 1.635 botigues.

Quant a les previsions per a aquest 2020, el president de Mercadona va avançar que la seva intenció és incrementar les vendes el 4% fins als 26.500 milions, incorporar 2.000 treballadors a la plantilla, i obtenir un benefici net de 700 milions, el 12% més. Segons va augurar, 2020 serà «un gran any» per a Mercadona en el qual es mantindrà fidel a la seva línia vermella i no s'endeutarà.

Respecte a la sostenibilitat, el president de Mercadona ha va fer una crida a «cuidar el planeta» i va avançar que la cadena de supermercats serà «molt bel·ligerant» amb l'eliminació del plàstic que no sigui necessari. De fet es va marcar com a objectiu reduir el seu consum el 25% en els envasos de marca pròpia el 2025.

Avui dia, va dir, el plàstic és un material necessari per a la seguretat alimentària i la qualitat però una altra cosa és «eliminar el que no faci falta», que és el «compromís» de Mercadona.

Per a això, Mercadona s'ha embarcat en una ambiciosa estratègia (anomenada internament 6.25) que persegueix: reduir un 25% de plàstic en els envasos de marca pròpia en 2025, que tots ells siguin reciclables o compostables per a aquesta mateixa data i que la companyia, que actualment separa i envia a reciclar més del 70% de tots els residus plàstics que genera, abasti el 100% en el mateix horitzó temporal, evitant que aquests residus es converteixin en desaprofitament. Per a Roig «el planeta és un ésser viu que cal cuidar i si el cuidem durarà més». En aquest sentit, va assegurar que des de Mercadona volen ser «bons veïns» i «cuidar l'entorn».