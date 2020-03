SEAT es planteja un ERO temporal pel coronavirus

Seat planteja la possibilitat d'un ERO temporal a la planta de Martorell si la crisi del coronavirus s'agreuja i s'intensifica en les properes setmanes, segons han confirmat fonts de l'empresa. La companyia ha plantejat als sindicats l'opció d'un ERO temporal com un dels possibles escenaris, tot i que remarca que no s'està parlant "ni de dates, ni durades" i que tampoc està decidit que s'acabi fent. Per ara, Seat està produint amb normalitat malgrat l'epidèmia i "tot funciona bé". La planta de Martorell ha tingut uns 25 treballadors en quarantena per contactes amb persones amb covid-19 però cap positiu, i la immensa majoria ja han tornat a la feina després del període preventiu.

Segons han indicat fonts de Seat, l'empresa no pot ser "aliena" al context actual, especialment arran de la situació a Itàlia i de l'aparició de possibles casos que afectin empreses proveïdores. "Ara no està passant, però podria arribar a passar", afirmen, remarcant que és responsabilitat de la direcció plantejar "diverses opcions en funció de la intensitat" de la crisi i ser "previsors".

De fet, Seat creu que si hi ha faltes de subministrament "puntuals" que només afectin la companyia pocs dies, l'empresa podria reaccionar amb els mecanismes de flexibilitat interna que tenen previst en el conveni. En canvi, amb afectacions més greus, seria quan es podria arribar a posar en marxa l'ERO temporal.