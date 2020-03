Tous augmenta el 4,6% la xifra de negoci el 2019 en assolir vendes per 487 milions d'euros

La joiera manresana Tous va obtenir el 2019 una xifra de negoci de 487 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 4,6%. L'empresa va tancar el 2019 amb 748 botigues en 56 països, amb un augment al seu parc comercial de gairebé mig centenar d'establiments respecte a l'any anterior. El 67% d'establiments Tous estan ubicats fora de l'Estat, un àmbit de creixement en què Mèxic, Portugal i Rússia ocupen llocs destacats, segons les dades que ha facilitat l'empresa en un comunicat. D'aquesta manera, la companyia manresana arriba en bona forma a la celebració, enguany, del seu centenari.

«Una de les claus d'aquest creixement és l'adaptació a les necessitats, gustos i prioritats dels clients en cadascun dels mercats en els quals operem. Dia rere dia ens continuem esforçant per aplicar els més alts estàndards de disseny, creativitat i innovació en les nostres joies i complements», diu Alba Tous, presidenta de la companyia, en el mateix comunicat.

La categoria de joieria, el nucli del negoci de Tous, concentra gairebé el 70% de les vendes totals de la companyia. D'aquesta manera, destaquen fonts de l'empresa, «la marca manté la seva connexió amb els seus orígens i valors històrics l'any del seu centenari».

L'e-commerce ha experimentat un creixement significatiu per a la marca, en mantenir la seva posició com a tercer mercat més rellevant, després d'Espanya i de Mèxic. Així, la joieria i l'e-commerce, destaquen fonts de l'empresa, «s'erigeixen en dos dels pilars estratègics dins del pla de negoci de Tous».

La publicació dels resultats arriba poques setmanes després que l'Audiència Nacional arxivés una denúncia contra l'empresa, acusada per una associació de consumidors cordovesa d'utilitzar material fraudulent en les seves joies. El jutge va determinar que l'ús d'elements no metàl·lics a l'interior de joies elaborades amb metalls preciosos està permès per tal de donar-los estabilitat. A més va imposar a la denunciant el pagament de les costes del recurs que va presentar per «evident mala fe i temeritat», atesa la «clara inconsistència de les seves pretensions i la injustícia i desraó de la seva acció».