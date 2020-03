La venda online és encara «marginal» però és «imparable», diu Juan Roig

La venda online de Mercadona és encara «molt marginal», va admetre ahir Juan Roig –ha suposat 46 milions d'euros en vendes el 2019. Però és una tendència «imparable», va subratllar i enguany hi posaran «imaginació» per desenvolupar el vessant digital. L'objectiu de Mercadona en aquest sentit és l'«omnicanalitat» perquè el client pugui comprar online o en botiga física «quan vulgui», va puntualitzar.

En aquest camí ja va obrir el seu primer rusc (magatzem des del qual se centralitza la preparació i distribució de comandes online) a València el 2018 i un altre a Barcelona el 2019. Ambdues facturen de manera conjunta 6 milions d'euros mensuals i sumen un plantilla de 540 persones. Ara, preveu obrir el seu tercer rusc a Madrid durant el segon trimestre d'aquest 2020 per a iniciar el servei online en la capital, ha anunciat Roig. També en l'àmbit digital, Roig ha destacat la introducció d'una nova eina, l'«Activo 2», un canal digital per als treballadors del qual se sent «molt satisfet».

D'altra banda, durant l'any passat, Mercadona va invertir a Portugal un total de 150 milions d'euros que s'han destinat a l'obertura de les noves botigues, l'adquisició de nous terrenys i la posada en marxa del bloc logístic a Póvoa de Varzim, entre d'altres.