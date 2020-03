Seat suspèn un torn de producció extra a la fàbrica de Martorell pel coronavirus

Seat suspendrà aquest dissabte 14 de març el torn de producció extra a la línia 2 de la fàbrica de Martorell pel coronavirus. Segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN, el fabricant d'automòbils ha decidit aturar l'activitat en aquesta línia –on es fabrica el Seat León- perquè considera "innecessari" fer un torn addicional en el context actual. "No és un tema de falta de peces; simplement creiem que no fa falta produir en excés", assegura un portaveu de l'empresa. Originàriament, els torns extraordinaris dels dissabtes del mes de març es van ordenar per atendre una comada de 6.000 unitats del vell Seat León, que deixarà de fabricar-se en les pròximes setmanes.

A banda d'aquesta mesura, Seat no descarta aplicar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) si la crisi del coronavirus s'agreuja durant els propers dies. Tot i que la companyia ha plantejat aquesta opció als sindicats, encara no s'ha parlat "ni de dades, ni de durades", tal com apunten des de l'empresa.