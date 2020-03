Les exportacions de Seat representen el 3% de l'economia espanyola

Seat va exportar 397.835 vehicles des de la seva factoria de Martorell durant l'exercici passat, la qual cosa representa un valor pròxim al 3% del total de l'economia espanyola, segons va informar la companyia en un comunicat.

La marca del grup Volkswagen va destacar que aquests gairebé 400.000 vehicles enviats a altres països l'any passat crearien una columna de 577 quilòmetres si es posessin en vertical, «suficient per superar l'exosfera i arribar a l'espai exterior».

Seat té presència comercial en 80 països de tot el món i per enviar el seu vehicles recorre, en alguns casos, a les sinergies amb el consorci Volkswagen per completar els enviaments i que siguin rendibles si són poques unitats. Els principals països receptors dels vehicles «made in Martorell» de Seat són Alemanya, al davant del Regne Unit, França, Itàlia i Mèxic, als quals arriben tant per vaixell (44%), com per tren (6%) o en camió (50%). La firma creu que el ferrocarril juga «un paper clau» per a la companyia en la distribució des del port de Barcelona, ja que disposa d'una línia ferroviària exclusiva que uneix diàriament la fàbrica de Martorell amb la infraestructura portuària.