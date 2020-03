El preu del lloguer a Catalunya puja el 60% en els darrers cinc anys

El preu del lloguer a Catalunya va augmentar el 60% entre el 2014 i el 2019, segons les conclusions de l'anàlisi «La variació acumulativa del preu de l'habitatge de lloguer a Espanya» elaborat per Fotocasa. Es tracta del quart territori de l'Estat on ha pujat més el lloguer, després de Balears (+66%), les illes Canàries (+64%) i Madrid (+63%), i segons el director d'Estudis de Fotocasa, Ismael Kardoudi, s'ha produït per «l'enorme demanda».

Per demarcacions, a Barcelona és on ha crescut més el preu del lloguer en els darrers cinc anys, amb el 66%, seguit de la de Girona, amb el 36%, de la de Lleida, amb el 31%, i de Tarragona, amb el 24%. Per municipis, destaca l'augment de l'Hospitalet de Llobregat, amb el 72% en els darrers cinc anys.

A més, tres de les tretze localitzats analitzades han tingut una variació superior al 50%. Darrere l'Hospitalet de Llobregat se situen Barcelona capital (+55%) i Badalona (+50%), entre d'altres. Els que registren un increment acumulatiu menor són Reus (22%) i Tarragona ciutat (+28%).

Quant als districtes de la capital catalana, sis dels 15 analitzats tenen un augment superior al 50%. On ha pujat més en cinc anys el preu del lloguer ha estat Sant Andreu (+61%).