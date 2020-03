La Unió Empresarial de l'Anoia demana mesures per afrontar la crisi del confinament

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) ha emès un comunicat per als seus associats elaborat conjuntament amb els ajuntaments d'Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, i la Conselleria d'Empresa i Coneixement que recull la diversa casuística sobre el l'entorn empresarial i laboral que està suscitant des d'anit l'excepcional mesura de confinament de la conca d'Òdena. La situació és de desconcert absolut entre empreses i sindicats, que no saben com afrontar la manca de personal en empreses per les restriccions de moviments.

L'absentisme generat pel confinament està deixant sense efectius nombroses empreses del territori. El desconcert generalitzat s'intenta pal·liar aquest matí amb reunions amb la conselleria i els ajuntaments per resoldre els enormes dubtes que existeixen ara mateix. Els responsables de la UEA estan reunits des de les 8 del matí per afrontar la situació.

De moment s'ha fet públic un comunicat en què recorden que el confinament no és domiciliari i que està permesa la mobilitat interna dins del perímetre. Per tant, diu el comunicat, "les persones que estiguin dins el perímetre confinat han d'assistir personalment als seus llocs de treball". Amb tot, "tot aquell que es trobi fora de la zona confinada i no pugui accedir al seu lloc de treball", diu la nota, "s'ha de posar en contacte amb la seva empresa. Per la seva banda l'empresa comunicarà al treballador/a, la informació que prové de forma directa des del Ministeri de Treball". Igualment, "tota persona que es trobi dins la zona confinada i no pugui accedir a la seva feina situada fora d'aquest perímetre, s'ha de posar en contacte amb l'empresa que alhora li informarà de com actuar".



Quant a accessos per a transport de mercaderies, la UEA recorda que les autoritzades per entrar a la zona confinada, "sota control específic", són les d'alimentació, farmàcia i productes crítics del sector químic que així ho indiqui l'albarà corresponent.

També recorda que els treballadors autoritzats a accedir a la zona confinada, és a dir, que poden entrar i sortir-ne sota autorització explícita, són els tècnics dels operatius de seguretat i emergències, els treballadors assistencials (residències, centres de menors i serveis socials), treballadors de botigues d'alimentació i farmàcies i treballadors d'empreses crítiques, com petroquímiques.

El comunicat recorda que els punts d'accés de mercaderies són la NII / C-37 pk 68,9; la rotonda C15 / C37 / NII; l'A2 pk 549,9; i els accessos i sortides de la B-222. A més, el punt d'accés de serveis d'emergència i treballadors autoritzats és l'A-2 pk 554



La UEA insisteix que "des de les organitzacions empresarials i sindicals s'està treballant per demanar al Govern un conjunt de mesures laborals i de seguretat social per donar seguretat jurídica a les empreses i als seus treballadors i treballadores, i suport econòmic per intentar afrontar aquesta situació".