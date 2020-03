Mercadona modifica el seu horari i garanteix les distàncies de seguretat pel coronavirus

Mercadona controlarà l'accés als seus supermercats i controlarà la distància entre clients per complir amb els mínims exigits a partir d'aquest dilluns. Aquestes mesures s'aplicaran amb motiu de l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària pel coronavirus. No és l'única novetat anunciada per la cadena en el marc de el Reial Decret aprovat dissabte.

Mercadona redueix l'horari d'obertura al públic de 9 a 20 hores. Es tracta d'una modificació horària que, donada l'excepcionalitat, pot canviar en un altre moment, encara que si és així, serà anunciat per la cadena.



A l'interior de les botigues, es garantirà una distància mínima d'un metre entre clients amb recomanacions de el personal de l'establiment, a més de cartelleria. A les seccions de Peixateria i en la línia de caixes, els supermercats marcaran les distàncies entre clients per garantir el compliment.

A més, els supermercats tindran un aforament concret i no es permetrà l'accés un cop superat. Quan es formin cues a la via pública, supervisaran el compliment de les distàncies marcades pel Ministeri de Sanitat.

La cadena de supermercats garanteix el subministrament diari, però no acceptarà "en cap cas i sota cap concepte" devolucions. L'empresa ha anunciat que distribuirà entre el seu personal les eines de protecció necessàries per garantir la seva seguretat i reforçarà les mesures de neteja i desinfecció.