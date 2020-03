La zona blava és gratuïta a totes les capitals de comarca de la Catalunya Central a excepció de Berga

Els Ajuntaments de Manresa, Igualada i Vic han decidit que la zona blava de les ciutats sigui gratuïta mentre duri la situació d'excepcionalitat que viu el país degut al coronavirus. D'aquesta manera, es podrà aparcar lliurement, durant tot el dia, a les zones regulades habitualment com a zona blava per tal d'evitar que els ciutadans s'hagin de desplaçar per moure vehicles i, així, facilitar que es quedin a casa per prevenir el contagi de coronavirus. En el cas de Berga, de moment, el servei continua actiu, però l'Ajuntament té previst estudiar aquest dimarts si, finalment, permet que el servei sigui gratuït.