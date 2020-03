Cap dels polítics presos, excepte Cuixart, no sortirà de la presó aquests dies

Cap dels polítics presos, excepte el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, no sortirà de la presó, seguint la recomanació de les presons, segons van explicar fonts penitenciàries i fonts de JxCat i ERC a l'ACN. Així doncs, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Joaquim Forn han decidit no fer les sortides previstes en compliment de l'article 100.2 per anar a treballar o cuidar un familiar.

Per la seva banda, tant Jordi Sánchez com Josep Rull segueixen aïllats a la presó de Lledoners per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus. Cuixart va sortir de Lledoners ahir al matí per anar a treballar a la seva fàbrica de Sentmenat.

El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, va explicar a Catalunya Ràdio que s'està recomanant als interns el confinament «i que només facin les sortides estrictament necessàries».