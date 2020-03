Els sortejos de Loteries de Catalunya queden suspesos pel virus

Els sortejos i la venda de tots els jocs de Loteries de Catalunya van quedar suspesos ahir, fins a nova data, mentre duri la vigència de l'estat d'alerta decretat per a la gestió de la crisi del coronavirus. En el cas del sorteig del joc Express, queda suspès avui, 17 de març. En un comunicat, la Generalitat va informar que tots els bitllets comprats per als sortejos suspesos mantindran la seva validesa fins a la nova data de celebració i, per tant, s'han de conservar fins aleshores. La caducitat del cobrament dels premis s'interromp i es reprendrà quan acabi el període d'estat d'alarma.