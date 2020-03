Erdogan, Merkel, Macron i Johnson volen cooperació per a Síria i els refugiats

Els líders de Turquia, Alema-nya, França i el Regne Unit van acordar ahir cooperar més per trobar solucions a la guerra a Síria i a la crisi dels refugiats, a més d'actuar units contra l'expansió del coronavirus. En lloc d'una clàssica cimera, el president turc, Recep Tayyip Erdogan; la canceller federal alemanya, Angela Merkel; el cap d'Estat francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Boris Johnson, van mantenir una teleconferència. Els mandataris van avaluar «les possibilitats d'actuar de manera conjunta en la lluita contra el coronavirus», va assenyalar la presidència turca en un comunicat després de la trobada que va durar una hora. A més, es va parlar de «camins» per resoldre la crisi a Síria i de «mètodes» per fer arribar ajuda humanitària a Idlib. Altres temes abordats van ser la crisi dels refugiats a la frontera grega-turca, la situació en el conflicte de Líbia, la situació de la UE i les relacions de turco-comunitàries.